Лукашенко не хочет "каждый год стоять на коленях" перед Россией из-за нефти

РБ будет покупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской

Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы "не стоять на коленях" перед РФ.

Об этом заяил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", – заявил президент РБ.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", – заявил он.

Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба".

"Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе", – рассказал белорусский лидер. По его словам, тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы.

21 января Беларусь закупила в Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн.

Отметим, Лукашенко отверг идею возможного объединения республики с Россией.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин уговаривал Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран, что помогло бы ему обойти ограничения президентских сроков, став лидером нового Союзного государства. Однако такой "план провалился" после встречи Путина с Лукашенко в Сочи 7 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Александр Лукашенко заявил, что РБ никогда не станет частью другой страны, даже "братской России".