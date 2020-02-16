Малайзия закрыла въезд лайнеру-изгою Westerdam из-за подозрения на коронавирус

У одной из пассажирок корабля нашли инфекцию

Власти Малайзии запретило въезд пассажирам круизного лайнера Westerdam из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает Freemalaysiatoday.

Это произошло после того, как 83-летняя пассажирка корабля сдала положительный тест на китайский коронавирус Covid-19.

"Остальных пассажиров на круизном лайнере Westerdam, которые все еще находятся в Камбодже, не впустят в Малайзию, поскольку они, как считается, были в тесном контакте с пациенткой, которая сдала положительный тест", – сообщил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. С тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. Камбоджа позволила высадить людей на берег "по гуманитарным соображениям".

Лайнер планировал совершить заходы в ряд японских портов – на остров Исигаки и в город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогама, откуда планировалось начать новый тур.

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