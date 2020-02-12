Камбоджа пустит лайнер-изгой Westerdam, который пять стран отказались принимать из-за коронавируса

Решение было принято "по гуманитарным соображениям"

Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту и позволит высадить людей на берег.

Об этом сообщает Kyodo.

"Мы прибудем в 7:00 по местному времени в четверг и останемся в порту на несколько дней для высадки. Гости смогут сойти на берег. Все разрешения были получены, и мы чрезвычайно благодарны камбоджийским властям за их поддержку", – говорится в сообщении на сайте компании Holland America Line, которой принадлежит судно.

"Все пассажиры на борту здоровы и несмотря на ложные сообщения на борту нет подтвержденных или подозреваемых случаев заражения коронавирусом", – сказано в сообщении.

Решение было принято "по гуманитарным соображениям".

Или Вандин, госсекретарь Министерства здравоохранения Камбоджи, сказала, что ее министерство хорошо подготовлено.

Она добавила, что если у высадившихся пассажиров и членов экипажа нет проблем со здоровьем, "конечно, им нужно разрешить провести отпуск в Камбодже".

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. С тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

Лайнер планировал совершить заходы в ряд японских портов – на остров Исигаки и в город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогама, откуда планировалось начать новый тур.

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