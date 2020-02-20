Историк-наполеонист, который убил и расчленил свою любовницу, написал роман о любви к ней

2020-02-20 16:59:45

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Без согласия родственников погибшей роман опубликован не будет

Российский историк-наполеонист Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей любовницы Анастасии Ещенко, написал любовный роман о своих отношениях с жертвой, которую тот расчленил и  пытался утопить части ее тела в реке Мойка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.

По словам юриста, автобиографическое произведение Соколова называется "Любовь"; сейчас в литературное произведение вносятся различные доработки и редакторские правки.

"Сюжет такой – о его взаимоотношениях с погибшей", – добавил Почуев.

Он уточнил, что без согласия родственников погибшей роман опубликован не будет.

Почуев добавил, что начинающий писатель-романист уже "более-менее" пришел в себя и дает показания. Готовится ходатайство о дополнительной экспертизе.

Также подано ходатайство о проведении фармакологической экспертизы "касательно тех препаратов, которые историк принимал накануне и в день трагедии".

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона.

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