Саудовская Аравия готова выйти из договоренностей с Россией о добыче нефти, – WSJ

Такой шаг приведет к росту добычи и падению мировых цен на нефть

Саудовская Аравия обдумывает выход из договоренности с Россией о добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

В ближайшие дни представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ обсудят возможность совместного сокращения добычи нефти еще на 300 тыс. баррелей в сутки, причем без координации с Россией и другими странами, которые не входят в ОПЕК, но участвуют в соглашении об ограничении нефтедобычи (ОПЕК+).

На экстренном заседании технического комитета ОПЕК в начале февраля Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии дополнительно сократить нефтедобычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Министерская встреча стран ОПЕК+ намечена на 5–6 марта.

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Эпидемия коронавируса продолжает замедлять рост мирового спроса на нефть. Этот фактор может подтолкнуть правительство России к тому, чтобы отказаться от ограничений соглашения ОПЕК+ и начать наращивать добычу нефти. Об этом написал глава инвестиционного фонда CREON Capital Фарес Кильзие в статье на американском портале Oilprice.

Даже если окажется, что коронавирус наносит больший ущерб, чем самые пессимистичные оценки, России все равно выгоднее не сокращать добычу нефти. Это связано, в первую очередь, с усилением конкуренции на азиатском рынке, куда российские компании в последние годы перенаправили экспорт.

Соглашение ОПЕК+ нацелено на сокращение добычи, чтобы сохранить цены на нефть на уровне не ниже 60 долларов за баррель. Однако такой уровень цен невыгоден Китаю и Индии. то же время снижение цен на нефть может увеличить объемы потребления в этих странах. Такое развитие событий выгодно для России, которая ищет надежные альтернативы поставкам в Европу.

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