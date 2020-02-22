В Индии нашли рудник с 3 тыс. тоннами золота. Но есть нюанс
2020-02-22 20:32:27
Сейчас запасы Индии оцениваются в 626 тонн. Для сравнения, у США – 8,1 тыс. тонн, а у Германии – 3,4 тыс. тонн.
На севере Индии якобы массивные залежи золота, которые оценивают в 3,2 тыс. тонн. Сейчас у Индии в резервал лежит 626 тонн золота.
Об этом пишут India Today, Reuters и др. СМИ.
Журналисты уже посчитали, что такое количество золота может стоить 1,2 трлн индийских рупий. Это почти в пять раз больше нынешних индийских резервов золота.
Также сообщается, что в регионе находки обнаружили и другие минералы.
Спустя какое-то время Геологическая служба Индии опубликовала релиз, в котором говорится, мол результаты их разведки на самом деле не такие "обнадеживающие", как пишут в СМИ.
По их словам, по итогам разведки удалось найти 52 тыс. тонн золотой руды. А из такого количества руды можно добыть лишь около 160 кг чистого золота.
Сейчас запасы Индии оцениваются в 626 тонн. Для сравнения, у США – 8,1 тыс. тонн, а у Германии – 3,4 тыс. тонн.
Как ранее сообщал Фокус:
- В пассажирских одеялах Ethiopian Airlines обнаружено золото на $2,8 млн. Товар, вероятно, предназначался для КНР или США.
- Польша тайно вывезла из Великобритании 100 тонн золота. Глава польского Нацбанка заявил, что в стране теперь столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран.