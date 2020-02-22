В Индии нашли рудник с 3 тыс. тоннами золота. Но есть нюанс

Сейчас запасы Индии оцениваются в 626 тонн. Для сравнения, у США – 8,1 тыс. тонн, а у Германии – 3,4 тыс. тонн.

На севере Индии якобы массивные залежи золота, которые оценивают в 3,2 тыс. тонн. Сейчас у Индии в резервал лежит 626 тонн золота.

Об этом пишут India Today, Reuters и др. СМИ.

Журналисты уже посчитали, что такое количество золота может стоить 1,2 трлн индийских рупий. Это почти в пять раз больше нынешних индийских резервов золота.

Также сообщается, что в регионе находки обнаружили и другие минералы.

Спустя какое-то время Геологическая служба Индии опубликовала релиз, в котором говорится, мол результаты их разведки на самом деле не такие "обнадеживающие", как пишут в СМИ.

По их словам, по итогам разведки удалось найти 52 тыс. тонн золотой руды. А из такого количества руды можно добыть лишь около 160 кг чистого золота.

Сейчас запасы Индии оцениваются в 626 тонн. Для сравнения, у США – 8,1 тыс. тонн, а у Германии – 3,4 тыс. тонн.

Как ранее сообщал Фокус:

В пассажирских одеялах Ethiopian Airlines обнаружено золото на $2,8 млн. Товар, вероятно, предназначался для КНР или США.