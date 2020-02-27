Норвежский фонд благосостояния заработал рекордные $180 млрд в прошлом году

В результате роста фонда каждый норвежец, формально, стал богаче на $34 тысячи

Норвежский государственный фонд благосостояния, крупнейший в мире, в прошлом году имел средний возврат на инвестиции в размере 19,9%. Он заработал рекордные $180 млрд благодаря росту фондовых рынков, сообщил телеканал CNBC.

Прибыль фонда в расчете на одного норвежца составила $34 тыс. Общий размер фонда сейчас $1,1 трлн или $207 тыс. на каждого гражданина страны.

"2019 год был очень хорошим годом для фонда. Это самое большое увеличение стоимости наших активов за один год в истории", – сказал глава центрального банка Норвегии Ойстейн Олсен, который возглавляет правление фонда.

Фонд владеет долями в 9 тыс. компаний по всему миру. Он также инвестирует в облигации и недвижимость.

Больше всего фонд заработал в прошлом году на акциях Apple, Microsoft и Nestle.

Официально фонд называется The Government Pension Fund Global (Глобальный государственный пенсионный фонд). Но как будут распределяться его средства, пока непонятно: несмотря на название, формально у фонда нет никаких пенсионных обязательств и политическое решения на этот счет пока не принято.

Норвежский фонд относится к категории государственных резервных накопительных фондов. Они используются для стабилизации государственного бюджета в периоды снижения государственных доходов или для финансирования государственных нужд в долгосрочной перспективе. Официальные названия подобных фондов бывают разными, наиболее употребительные: стабилизационный фонд и фонд будущих поколений.

Фонд в Норвегии был создан в 1990 году. Он выполняет роль как стабилизационного, так и фонда будущих поколений. Порядок наполнения фонда определяется правительством и ежегодно утверждается парламентом, в него идет около половины нефтегазовых доходов госбюджета.

Фонд инвестирует около 70% средств в мировые акции и около 28% – в портфель активов с фиксированной доходностью. Остаток – в не котирующиеся на бирже фонды недвижимости. При этом исторически инвестиции идут главным образом в те страны, которые больше всего поставляют товаров и услуг в Норвегию.

Как ранее сообщал Фокус: