Высокопоставленный священник РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям

"Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" – уверен священник

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал прихожан своей церкви в Италии к акциям гражданского неповиновения. Отвечая в эфире телеканала "Спас" на вопрос прихожанки по поводу требования итальянских властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, он заявил: "Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт – в каком случае люди должны оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства о каких-то действиях, противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь". Об этом сообщила DW.

Священник считает подобные запреты свидетельством того, что "правительство совершенно безбожное", а возможные акции гражданского неповиновения проверкой того, насколько готова "данная община пострадать ради Господа". "Ну, расстрелов же не будет!" – успокоил глава патриаршей комиссии.

Для избежания столкновений с полицией он посоветовал верующим РПЦ собираться на ночную службу. "Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" – уверен священник.

Ранее стало известно, что католические власти в Падуе, Виченце и Милане приостановили все массовые мероприятия до 8 марта. "В этот период нам кажется важным поддержать директивы, приняты итальянскими властями, пойдя на небольшие жертвы во избежание распространения вируса. Здоровье людей является приоритетом", – заявили они.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до "очень высокого".

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.