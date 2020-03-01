"Китайцы едят живых мышей": итальянскому политику пришлось извиняться перед Пекином за свои слова

В посольстве Китая в Риме заявили, что губернатор региона Венето клевещет на китайский народ

Губернатору итальянского региона Венето, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса в стране, пришлось извиняться перед Пекином за слова о "китайцах, которые едят живых мышей". Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Накануне, выступая по телевидению, Лука Зая обвинил китайцев в плохих стандартах гигиены, поставив в пример итальянцев.

"Знаете ли вы, почему у нас 116 положительных результатов через неделю, из которых в 63 человек нет симптомов, а в больницах только 28? Благодаря гигиене наших людей, венецианцев и итальянских граждан, культурным навыкам, таких как ходить в душ, мыться, мыть часто руки ", – сказал он.

"Это культурный факт, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи", – добавил Зая.

Посольство Китая в Риме мгновенно отреагировало на его заявления.

"В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик клевещет на китайский народ. Это беспричинная атака, которая поражает нас", – заявили в посольстве.

Луке Зая пришлось извиниться.

"Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я обидел чьи-то чувства ... Я хотел сказать, что когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов питания, контроль меняется от страны к стране", – сказал политик.

Отметим, по состоянию на полдень 27 февраля в Италии было зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом. В больницу отправили 158 человек, 37 находятся в реанимации, а еще 279 – изолированы от социума в своих домах. Такое количество больных в Италии является крупнейшим из всех стран Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.