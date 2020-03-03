Трамп хочет ввести ограничения на въезд в США из-за коронавируса
2020-03-03 22:35:01
Пока не уточняется, какие именно страны президент США имеет в виду
Президент США Дональд Трамп планирует ввести ограничения на въезд в страну гражданам определенных стран из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает CBS News.
"Президент Трамп заявил, что на фоне вспышки коронавируса может быть введено больше ограничений на въезд из определенных стран, где распространяется эпидемия", – говорится в сообщении.
В то же время, пока не уточняется, какие именно страны президент США имел в виду.
По словам американского лидера, прежде всего, ограничения будут касаться граждан тех стран, где наблюдается наиболее резкий рост количества случаев заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Администрация президента США Дональда Трампа попросила у Конгресса выделить 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.
- Из-за распространения коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1–1,25% годовых.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения болезни не доказана.
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