Трамп хочет ввести ограничения на въезд в США из-за коронавируса

Пока не уточняется, какие именно страны президент США имеет в виду

Президент США Дональд Трамп планирует ввести ограничения на въезд в страну гражданам определенных стран из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CBS News.

"Президент Трамп заявил, что на фоне вспышки коронавируса может быть введено больше ограничений на въезд из определенных стран, где распространяется эпидемия", – говорится в сообщении.

В то же время, пока не уточняется, какие именно страны президент США имел в виду.

По словам американского лидера, прежде всего, ограничения будут касаться граждан тех стран, где наблюдается наиболее резкий рост количества случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Администрация президента США Дональда Трампа попросила у Конгресса выделить 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Из-за распространения коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1–1,25% годовых.