Трамп хочет ввести ограничения на въезд в США из-за коронавируса

2020-03-03 22:35:01

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Пока не уточняется, какие именно страны президент США имеет в виду

Президент США Дональд Трамп планирует ввести ограничения на въезд в страну гражданам определенных стран из-за вспышки коронавируса.

 Об этом сообщает CBS News.

"Президент Трамп заявил, что на фоне вспышки коронавируса может быть введено больше ограничений на въезд из определенных стран, где распространяется эпидемия",  – говорится в сообщении.

В то же время, пока не уточняется, какие именно страны президент США имел в виду.

По словам американского лидера, прежде всего, ограничения будут касаться граждан тех стран, где наблюдается наиболее резкий рост количества случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

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