Коронавирус охватил уже 80 стран и территорий
2020-03-04 07:45:26
Выздоровели уже 50 973 человека
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 981 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР. Число зараженных – 80 270 человек, а вылечившихся – 49 856.
Число зараженных COVID-19 на утро 4 марта в мире увеличилось до 93 168 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3 203 человека.
Выздоровели 50 973 человека.
Коронавирус охватил уже 80 стран и территорий. Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Украине, Португалии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в страну домашних и диких плотоядных животных из Китая.
- Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко сообщила, что в инфекционной больнице в Одессе подготовили 20 боксов на 65 мест для возможных больных коронавирусом.
- Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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