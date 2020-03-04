Только для наружного употребления! В Грузии рассказали, как использовать чачу против коронавируса

В Грузии сейчас зафиксированы три случая заболевания коронавирусом

Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал сограждан как можно меньше соприкасаться с наличными деньгами, а виноградную водку чачу использовать только как антисептик для рук. Об этом сообщила "Грузия online".

В Грузии сейчас зафиксированы три случая заболевания коронавирусом: двое мужчин побывали в Иране и одна женщина, заразилась в Италии. Под наблюдением медиков остаются 62 пациента.

"Одним из источников распространения вируса могут стать наличные деньги. Я призываю банки и население максимально попытаться перейти на безналичный расчет. А после соприкосновения с наличными желательно обработать руки", – сказал Гамкрелидзе.

Читайте также: Коронавирус охватил уже 80 стран и территорий

Он также считает, что употребление спиртных напитков не помогает в условиях угрозы коронавируса. "Пить чачу не помогает. Но ее можно разбавить водой и использовать как антисептик", – советует специалист.

Напомним, исследовательские компании сообщают о стремительном росте продаж в разных странах средств для дезинфекции рук, мыла и моющих средств. Это происходит на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19.

По данным Adobe Analytics, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) в январе вырос на 1400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Великобритании в феврале продажи антисептиков для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года, сообщила исследовательская компания Kantar. Продажи жидкого мыла в феврале выросли на 7%, а других моющих средств – на 10%. "Учитывая внимание СМИ к вспышке COVID-19, неудивительно, что покупатели предусмотрительно защищают себя от болезней", – сказал Фрейзер МакКевитт, глава отдела розничной торговли и потребительских исследований в Kantar.

Как ранее сообщал Фокус: