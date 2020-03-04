Только для наружного употребления! В Грузии рассказали, как использовать чачу против коронавируса
2020-03-04 12:11:30
В Грузии сейчас зафиксированы три случая заболевания коронавирусом
Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал сограждан как можно меньше соприкасаться с наличными деньгами, а виноградную водку чачу использовать только как антисептик для рук. Об этом сообщила "Грузия online".
В Грузии сейчас зафиксированы три случая заболевания коронавирусом: двое мужчин побывали в Иране и одна женщина, заразилась в Италии. Под наблюдением медиков остаются 62 пациента.
"Одним из источников распространения вируса могут стать наличные деньги. Я призываю банки и население максимально попытаться перейти на безналичный расчет. А после соприкосновения с наличными желательно обработать руки", – сказал Гамкрелидзе.
Он также считает, что употребление спиртных напитков не помогает в условиях угрозы коронавируса. "Пить чачу не помогает. Но ее можно разбавить водой и использовать как антисептик", – советует специалист.
Напомним, исследовательские компании сообщают о стремительном росте продаж в разных странах средств для дезинфекции рук, мыла и моющих средств. Это происходит на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19.
По данным Adobe Analytics, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) в январе вырос на 1400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В Великобритании в феврале продажи антисептиков для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года, сообщила исследовательская компания Kantar. Продажи жидкого мыла в феврале выросли на 7%, а других моющих средств – на 10%. "Учитывая внимание СМИ к вспышке COVID-19, неудивительно, что покупатели предусмотрительно защищают себя от болезней", – сказал Фрейзер МакКевитт, глава отдела розничной торговли и потребительских исследований в Kantar.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко сообщила, что в инфекционной больнице в Одессе подготовили 20 боксов на 65 мест для возможных больных коронавирусом.
- Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.