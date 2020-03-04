Чиновник одного из агентств Евросоюза заразился коронавирусом, – СМИ

Сотрудник Европейского оборонного агентства посещал Италию

Высокопоставленный сотрудник одного из агентств Европейского Союза получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает издание специализирующееся на политике ЕС EURACTIV со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, речь идет о Европейском оборонном агентстве (EDA), чей сотрудник заразился вирусом, поэтому были отменены все совещания, которые должны проводиться в помещениях агентства до 13 марта.

Информацию подтвердили и источники в EDA.

Принятые меры предосторожности были основаны на новом руководстве, полученном от межведомственной медицинской комиссии ЕС.

Агентство ЕС также решило отменить участие персонала во внешних совещаниях до 13 марта.

По словам источников, высокопоставленный чиновник EDA, который заразился вирусом, вернулся из поездки в Италию на прошлой неделе. После этого, у него была встреча с примерно 30 должностными лицами из других учреждений ЕС, которая длилась около 4 часов.

В минувшую субботу, 29 февраля, чиновник почувствовал себя плохо и получил положительный результат на коронавирус.

Кроме этого, отмечается, что участники вышеупомянутого собрания проводили другие встречи, а также путешествовали.

Другие институты ЕС приняли меры предосторожности, требуя от сотрудников, которые путешествовали по зараженным районам, не приходить в офисы, а работать из дома.

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