Программу фитнес-фестиваля Шварценеггера ограничили из-за коронавируса

Актер и бодибилдер сказал, что хочет "сохранить людей в безопасности и здоровье"

Американский актер, бодибилдер Арнольд Шварценеггер сообщил, что часть его спортивного фестиваля The Arnold Sports Festival, пришлось отменить из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Mirror.

"Обычно на выставку приезжают около 250 тысяч человек", – сказал Шварценеггер в своем обращением.

Он считает, что что это было "мудрое решение", и сказал, что хочет "сохранить людей в безопасности и здоровье", а также выслушал мнение мэра, экспертови сообщества врачей, которые посоветовали ему отменить фестиваль.

На The Arnold Sports Festival приглашены 22 тысячи атлетов более чем из 80 стран мира. Во время фестиваля проходит множество соревнований, от бодибилдинга до восточных единоборств и рыцарских турниров.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.