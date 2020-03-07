В России зарегистрированы 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая зафиксированы в Липецке, один в Петербурге

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Об это сообщает Интерфакс со ссылкой на федеральный оперативны штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Три случая зафиксированы в Липецке, один в Петербурге. Все граждане посещали Италию в последние две недели, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 14.

Напомним, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.

Напомним, сегодня ранее в России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса: пять в Москве и один в Нижнем Новгороде.

До этого в России было зафиксировано семь случаев выявления вируса. В конце января его обнаружили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта – заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.