МВФ перенес визит в Беларусь, где зафиксировано еще три случая коронавируса
2020-03-09 13:44:00
Общее количество инфицированных в стране может достигнуть 9 человек
В понедельник, 9 марта, в Беларуси было зарегистрировано еще три случая коронавируса, а визит миссии МВФ в страну перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Минздрава Беларуси Владимир Караник, передает "Интерфакс-Запад".
"Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса ... Речь идет о контактах первого уровня – людях, которые непосредственно контактировали с уже больными, на период карантина были помещены в медицинские учреждения и там проходили обследование", – заявил глава Минздрава.
Также о подчеркнул, что количество инфицированных в Беларуси может достичь 9 человек.
"Если их повторные тесты дадут положительный результат, то мы сможем говорить о том, что количество больных в Беларуси достигло 9 человек. Пока мы ожидаем подтверждения результата их анализов", – добавили в ведомстве.
Кроме этого, в Международном валютном фонде сообщили, что миссия переносит свой визит в Беларусь из-за ситуации с коронавирусом в мире.
"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией относительно коронавируса в мире", – говорится в сообщении Фонда.
Стоит подчеркнуть, что традиционная обзорная миссия в рамках ст. IV Устава МВФ должна была работать в Минске 19-30 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта. В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом.
- 9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.