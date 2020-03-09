МВФ перенес визит в Беларусь, где зафиксировано еще три случая коронавируса

Общее количество инфицированных в стране может достигнуть 9 человек

В понедельник, 9 марта, в Беларуси было зарегистрировано еще три случая коронавируса, а визит миссии МВФ в страну перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Минздрава Беларуси Владимир Караник, передает "Интерфакс-Запад".

"Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса ... Речь идет о контактах первого уровня – людях, которые непосредственно контактировали с уже больными, на период карантина были помещены в медицинские учреждения и там проходили обследование", – заявил глава Минздрава.

Также о подчеркнул, что количество инфицированных в Беларуси может достичь 9 человек.

"Если их повторные тесты дадут положительный результат, то мы сможем говорить о том, что количество больных в Беларуси достигло 9 человек. Пока мы ожидаем подтверждения результата их анализов", – добавили в ведомстве.

Кроме этого, в Международном валютном фонде сообщили, что миссия переносит свой визит в Беларусь из-за ситуации с коронавирусом в мире.

"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией относительно коронавируса в мире", – говорится в сообщении Фонда.

Стоит подчеркнуть, что традиционная обзорная миссия в рамках ст. IV Устава МВФ должна была работать в Минске 19-30 марта.

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