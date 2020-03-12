Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

На вечер 12 марта в стране зафиксировано 1016 смертей

В Италии количество жертв коронавируса превысило тысячу человек, более 15 тысяч инфицированы.

Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

На вечер 12 марта в стране зафиксировано 1016 смертей от коронавируса.

В Ломбардии зарегистрировано 6896 положительных случаев – 1758 в Эмилии-Романье – 1297 в Венето – 554 в Пьемонте – 570 в Марке – 352 в Тоскане – 243 в Лигурии – 174 в Кампании – 172 в Лацио – 148 в Фриули-Венеции. Джулия – 98 в Апулии – 102 в автономной провинции Тренто – 103 в автономной провинции Больцано – 111 в Сицилии – 62 в Умбрии – 78 в Абруццо – 39 в Сардинии – 26 в Валле д'Аоста – 32 в Калабрии – 16 в Молизе и 8 в Базиликате.

Днем ранее в Италии было 827 смертельных случаев.

Как ранее сообщал Фокус:

ых случаев. Кроме этого выросло количество инфицированных до 15 113 человек.