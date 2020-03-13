США вынудили Индонезию отказаться от покупки российских истребителей Су-35, – Bloomberg

Индонезия также отказалась от покупки патрульных катеров у Китая

Индонезия отказалась от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд из-за давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Источник рассказал, что представители Белого дома пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Эта угроза и объясняет пересмотр намерений индонезийских властей. По аналогичной причине страна отказалась также от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров на $200 млн.

Напомним, Индонезия уже находилась под санкциями США. Они были введены за нарушения прав человека в Восточном Тиморе с начала 1990-х до 2005 года.

В феврале 2018 года Индонезия подписала контракт на покупку Су-35. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией резины, пальмового масла, кофе, чая, мебели и специй.

По плану поставки должны были осуществляться в течение двух лет, при этом первый самолет Индонезия намеревалась получить в октябре 2018 года. Но контракт сразу столкнулся с рядом сложностей, фактически он так и не вступил в силу.

В 2017 году США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который предполагает меры против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году. Весной 2018 года в санкционный список был включен "Рособоронэкспорт", через который идут поставки вооружений.

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