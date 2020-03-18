79-летний отец Бориса Джонсона не намерен отказываться от посещений паба

Стэнли Джонсон будет игнорировать рекомендации правительства, которое возглавляет его сын

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли, которому сейчас 79 лет, заявил, что не намерен придерживаться рекомендаций правительства в рамках борьбы с распространением коронавируса, и будет дальше посещать паб.

Об этом передает Evening Standard.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", – сказал Стэнли Джонсон.

Он пояснил, что пойдет в паб в случае "необходимости".

Накануне Борис Джонсон в целях борьбы с короновирусом призвал граждан Британии не ходить в пабы, бары, клубы, театры, рестораны и не посещать другие общественные места.

Когда у Джонсона-старшего спросили, что о его позиции может подумать сын, он ответил: "Он (Борис Джонсон) сказал, что мы должны избегать посещения пабов, но если мне надо будет, я туда пойду".

Походы в паб Джонсон-старший назвал необходимыми, так как владельцев заведения надо спасать от разорения.

Издание отметило, что 79-летний Стэнли Джонсон относится к самой уязвимой части населения к Covid-19, который особенно опасен для пожилых людей.

Стэнли Джонсон известен как писатель, общественный деятель и политик. Он пытался баллотироваться в парламент, но потерпел неудачу. Также он хотел баллотироваться в Европарламент, но его не включили в число кандидатов от консерваторов.

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