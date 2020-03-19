COVID-19: карантин в китайском Ухане может быть снят в апреле

В городе будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки болезни

Один из ведущих вирусологов Китая Ли Ланьцзюань заявила, что карантин в Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй, который стал очагом распространения инфекции, может быть постепенно снят в апреле. Об этом сообщает China Daily.

По прогнозам специалиста, город может полностью очиститься от инфекции до конца марта.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать. Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", – сказала ученый.

Она отметила, что когда блокада Уханя будет ослаблена, будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки. Тестирования на заболевание вирусом будут продолжаться.

"Если возникнут подозрения о заражении коронавирусом, пациент будет отправлен на карантин, чтобы предотвратить возможность повторной вспышки болезни", – сказала Ли.

Напомним, за прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй и городе Ухань впервые не выявлено ни одного нового случая заражения.

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