Президент Аргентины ввел жесткий карантин в стране, но пощадил зубную фею

К главе государства за помощью обратился 7-летний мальчик, который недавно петарял свой первый молочный зуб

Президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более строгие ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но "пощадил" зубную фею. Об этом сообщил президент в Twitter.

Согласно распоряжению президента, все работники, кроме "существенно необходимых", должны оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. Исключение составили лишь представители сельскохозяйственной отрасли и других ключевых сфер экспорта страны. Также людям позволяется покидать дома, чтобы купить лекарства, еду и при необходимости, посещать больницы.

Но 7-летний мальчик через свою мать обратился к необычной просьбой к президенту, он просил освободить от карантина зубную фею.

"Уважаемый Альберто Фернандес, должен спросить у вас: может зубная фея также быть освобожденной от карантина? У Хоакина (имя мальчика, – ред.) только что выпал первый молочный зуб, и мы не знаем, стоит ли оставить ей (зубной фее, – ред.) письмо (так как зуба найти не можем). Мы не хотим, чтобы у зубной феи были проблемы или чтобы ее задержала полиция", – говорится в письме матери мальчика в Facebook.

После этого, президент страны ответил матери маленького мальчика Сесилии, что зубную фею добавили в перечень "существенно необходимых работников".

"Сесилия! Зубная фея может оставлять вознаграждения за зубы, которые выпали, так как она не подлежит действию карантина. Но все остальные – подлежат. Хоакин должен оставить зуб под подушкой и затем наслаждаться своей наградой", – написал Фернандес.

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