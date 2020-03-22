Пандемия коронавируса: во Франции от болезни скончался первый врач
2020-03-22 17:53:00
Умершему врачу было 67 лет, он работал в больнице неотложной помощи
Во Франции от коронавируса умер первый врач. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Верана, передает CNN.
Веран не раскрыл никаких деталей об обстоятельствах смерти медика.
"Насколько я знаю, это первый", – заявил министр.
В свою очередь, мэр города Компьень Филипп Марини сообщил, что умершему врачу было 67 лет и он работал в больнице неотложной помощи с 2013 года. Медика звали Жан-Жак Разафиндранази.
Марини отдал должное ушедшему из жизни, описав его как "уважаемого человека и специалиста, которого высоко ценили коллеги".
Мэр также призвал жителей Компьень поддержать медицинский персонал города и почтить умершего врача минутой молчания в понедельник в полдень, 23 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Италии по состоянию на 19 марта из-за коронавируса умерли 15 врачей.
- Китайские врачи утверждают, что их европейские коллеги повторяют ошибки медиков из Уханя, особенно в части недостаточной защиты от коронавируса.