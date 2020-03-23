В США и Палестине выпускают заключенных из тюрем, чтобы избежать массового заражения

В тюрьмах остаются осужденные за тяжелые преступления

В Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо, Техасе – всего в 16 штатах США власти стали отпускать на свободу заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, пожилых и больных, сообщила газета The Wall Street Journal.

Делается это для того, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в переполненных тюрьмах.

В тюрьмах по всей стране власти запрещают визиты, ограничивают передвижение заключенных, проверяют персонал. По мнению экспертов, 2,2 млн человек в США находятся в зоне риске из-за ограниченного пространства в тюрьмах — как сами заключенные, так и персонал.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США составляет 35 тыс., умер 471 человек. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний.

В это же время президент Палестины издал приказ об амнистии заключенных, которые отбыли половину срока наказания. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Решение принято из-за пандемии коронавируса. Оно не распространяется на заключенных, совершивших тяжкие преступления.

В рамках борьбы с коронавирусом власти Палестины уже приняли ряд мер: закрытие школ, приостановка междугороднего сообщения и частичный комендантский час.

По официальным данным, в Палестине выявлено 59 случаев заражения.

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