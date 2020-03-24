Судьи согласились с мнением следователей о том, что произошло террористическое правонарушение

Суд в Кракове признал трех польских праворадикалов виновными в совершении террористического акта в Украине – поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

23 марта суд приговорил организатора преступления, 29-летнего Михала Прокоповича к трем годам лишения свободы. Непосредственные исполнители преступления, Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк, получили 2 и 1 год соответственно. Все трое обвиняемых также должны уплатить штрафы и возместить убытки, причиненные пожаром.

4 февраля 2018 года, в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. Позже в том же месяце центр подожгли, и огонь разрушил часть помещения. Вскоре польское агентство по вопросам внутренней безопасности задержало трех подозреваемых.

В прокуратуре заявили, что такие действия имели "намерение публично побудить к нетерпимости на национальной основе между украинцами и венграми", а также привести к "нарушение устройства Украины и углубить национальные разногласия между украинцами и венграми".

Суд согласился с мнением следователей о том, что произошло террористическое правонарушение.

В рамках этого дела украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия. Все материалы Украинская сторона передала через Генеральную прокуратуру Украины в Генеральную прокуратуру Польши.

Организатор поджога Прокопович является членом прокремлевской партии "Смена" ("Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую разведку. Он также является членом неонацистской организации "Фаланга" (Falanga).

Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк связаны с парамилитарной организацией "Стрелок" (Strzelec).

Во время судебного процесса Прокопович заявлял, что поджог заказал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

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