В ЕС призывают отправить Венгрию на "политический карантин" за злоупотребления режимом ЧП

На фоне пандемии коронавируса премьер Венгрии Виктор Орбан провел через парламент закон о расширении полномочий правительства

Европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство". Об этом сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью газете Die Welt и призвал отправить Венгрию на "политический карантин".

Основанием для такого заявления стало то, что 30 марта парламент Венгрии одобрил законопроект, согласно которому правительство Виктора Орбана получает расширенные полномочия на время действия в стране режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Согласно этому закону, премьер-министр будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП без голосования в парламенте. Закон также разрешает правительству приостанавливать исполнение законов и применять "иные исключительные меры" в целях борьбы с COVID-19.

По мнению Ассельборна, в подобной ситуации "венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов". В этой связи политик призвал исключить представителей Венгрии из состава советов министров стран-членов ЕС.

Евродепутат Деннис Радтке потребовал исключения возглавляемой Орбаном партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" из состава крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии. По его словам, в отношении приверженности праву и демократии "нельзя делать скидки друзьям по партии", сообщила DW.

"Никому не позволено использовать пандемию для того, чтобы попирать наши свободы, – заявил председатель Европарламента Давид Сассоли. – Парламенты должны оставаться открытыми, а пресса – свободной".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен постаралась избежать прямой конфронтации с Венгрией. "Европейская комиссия в соответствии с духом сотрудничества будет наблюдать за применением чрезвычайных мер во всех государствах ЕС", – отметила она.

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