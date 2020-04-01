В Китае обнаружили антитела, которые могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом

Эти антитела могут быть проверены на людях через шесть месяцев

Команда ученых из Университета Цинхуа в Пекине и 3-й Народной больницы в Шэньчжэне обнаружила несколько антител, которые эффективно блокируют способность нового коронавируса проникать в человеческие клетки, сообщило Reuters.

"В начале января исследователи начали анализировать антитела в образцах крови, взятой у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Они обнаружили 206 моноклональных антител, которые могли прикрепляться к белкам коронавируса. Затем команда провела эксперимент, чтобы проверить, могут ли эти тела не допустить проникновения вируса в клетки. Из первых 20 испытуемых антител четыре показали способность блокировать возбудителя болезни, а два из них были чрезвычайно хороши в этом", – сказал Чжан Линь Чи из Университета Цинхуа.

Антитела не являются вакциной, но могут быть назначены людям из группы риска с целью предотвращения заражения.

Сейчас группа сотрудничает с биотехнологической фирмой Sino-US Brii Biosciences, чтобы "выдвинуть несколько кандидатов на профилактическое и терапевтическое вмешательство". Ученые сосредоточены на выявлении наиболее мощных антител и на возможности их комбинирования, чтобы быть готовыми к мутации нового коронавируса. Если все пойдет по плану, то можно будет приступить к производству препаратов на основе этих антител для начала испытаний.

Обычно требуется около двух лет, чтобы препарат только приблизился к одобрению для применения на пациентах, но пандемия COVID-19 ускорила процесс.Те шаги, которые раньше совершались последовательно, сейчас часто делаются параллельно.

Чжан Линь Чи надеется, что антитела могут быть проверены на людях через шесть месяцев.

Напомним, rомпания Johnson & Johnson объявила, что начнет в этом месяце производство вакцины от коронавируса, еще до того, как она пройдет клинические испытания или будет одобрена регулятором FDA. Это делается для того, чтобы большие объемы вакцины были готовы поступить в продажу в начале следующего года, если регулирующие органы дадут разработке зеленый свет.

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