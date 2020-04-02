В Израиле у главы Минздрава и его жены диагностирован коронавирус

Министр будет работать удаленно

У 71-летнего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба израильского Минздрава.

Кроме того, COVID-19 выявлен у его жены.

Лицман и его жена "чувствуют себя хорошо", они будут находиться дома под присмотром врачей. Министр будет работать удаленно.

В Минздраве отметили, что пройти домашний карантин должны все чиновники, которые были в контакте с Лицманом за последние две недели.

Издание Haaretz отмечает, что в изоляции должны также оказаться шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.

По состоянию на 2 апреля у более 6 тысяч израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.

Как ранее сообщал Фокус: