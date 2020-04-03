В РФ заметили "странные вещи" вокруг "совета" с ОРДЛО. Говорят, против них – сговор

2020-04-03 10:29:28

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Россияне говорят, что Германия и Франция отказались поддерживать создание совета. Украина якобы последовала их "подсказкам"

Россия заявляет о приостановке формирования Консультативного совета для прямых переговоров Украины с ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Приостановка, говорят россияне, сопровождается "странными вещами".

Сначала участники нормандской четверки – Германия и Франция – под разными предлогами уходили от поддержки создания совета.

А 26 марта на встрече ТКГ от идеи Консультативного совета якобы отказалась и Украина.

"Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне", – говорят в российском МИД.

Уже 30 марта, продолжают в ведомстве РФ, от ОРДЛО потребовали разрешить СММ ОБСЕ беспрепятственно перемещаться по всей территории Донбасса.

Такие требования россияне называют "сомнительными демократическими ценностями", ведь боевики тоже хотят вводить карантин из-за коронавируса.

Приписали россияне к истории с Консультативным советом и якобы "утку" о желании РФ воспользоваться пандемией, чтобы добиться отмены санкций.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию", – заподозрили в МИД РФ.

"Призываем партнеров по "Нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам", – заявили под конец россияне.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
  • По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
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