В РФ заметили "странные вещи" вокруг "совета" с ОРДЛО. Говорят, против них – сговор
2020-04-03 10:29:28
Россияне говорят, что Германия и Франция отказались поддерживать создание совета. Украина якобы последовала их "подсказкам"
Россия заявляет о приостановке формирования Консультативного совета для прямых переговоров Украины с ОРДЛО.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Приостановка, говорят россияне, сопровождается "странными вещами".
Сначала участники нормандской четверки – Германия и Франция – под разными предлогами уходили от поддержки создания совета.
А 26 марта на встрече ТКГ от идеи Консультативного совета якобы отказалась и Украина.
"Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне", – говорят в российском МИД.
Уже 30 марта, продолжают в ведомстве РФ, от ОРДЛО потребовали разрешить СММ ОБСЕ беспрепятственно перемещаться по всей территории Донбасса.
Такие требования россияне называют "сомнительными демократическими ценностями", ведь боевики тоже хотят вводить карантин из-за коронавируса.
Приписали россияне к истории с Консультативным советом и якобы "утку" о желании РФ воспользоваться пандемией, чтобы добиться отмены санкций.
"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию", – заподозрили в МИД РФ.
"Призываем партнеров по "Нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам", – заявили под конец россияне.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 марта замглавы АП РФ Дмитрий Козак после переговоров с Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.
- 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
- По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
- Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.
- Позже глава МинВОТ Алексей Резников заявил, что создание консультационного совета откладывается из-за проведения заседаний ТКГ по видеосвязи.
- А глава ОП Андрей Ермак добавил: "Решение по совету с ОРДЛО может быть принято только после консультаций с обществом и парламентом".