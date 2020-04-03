В РФ заметили "странные вещи" вокруг "совета" с ОРДЛО. Говорят, против них – сговор

Россияне говорят, что Германия и Франция отказались поддерживать создание совета. Украина якобы последовала их "подсказкам"

Россия заявляет о приостановке формирования Консультативного совета для прямых переговоров Украины с ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Приостановка, говорят россияне, сопровождается "странными вещами".

Сначала участники нормандской четверки – Германия и Франция – под разными предлогами уходили от поддержки создания совета.

А 26 марта на встрече ТКГ от идеи Консультативного совета якобы отказалась и Украина.

"Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне", – говорят в российском МИД.

Уже 30 марта, продолжают в ведомстве РФ, от ОРДЛО потребовали разрешить СММ ОБСЕ беспрепятственно перемещаться по всей территории Донбасса.

Такие требования россияне называют "сомнительными демократическими ценностями", ведь боевики тоже хотят вводить карантин из-за коронавируса.

Приписали россияне к истории с Консультативным советом и якобы "утку" о желании РФ воспользоваться пандемией, чтобы добиться отмены санкций.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию", – заподозрили в МИД РФ.

"Призываем партнеров по "Нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам", – заявили под конец россияне.

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта замглавы АП РФ Дмитрий Козак после переговоров с Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.

Позже глава МинВОТ Алексей Резников заявил, что создание консультационного совета откладывается из-за проведения заседаний ТКГ по видеосвязи.