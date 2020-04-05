Пса "Платона" полицейский не смогли поймать и позже он сам вернулся домой

Жителя Москвы Иисуса Воробьева задержали во время выгула собаки на Патриарших прудах за неповиновение полицейским. Об этом сообщает ТАСС.

В полиции заявили, что мужчина "долго находился на территории сквера вместе с собакой" и игнорировал замечания и предупреждения о нарушении правил режима самоизоляции. Он якобы начал спорить с патрульными, из-за чего мужчину и задержали.

В то же время сам мужчина заявил, что гулял с собакой в пределах 100 метров от дома (разрешенное расстояние в режиме изоляции в Москве). Он утверждает, что в парке на тот момент шла стройка, и там ходили другие люди. При этом после задержания полицейские не смогли поймать пса по кличке "Платон" и оставили его на природе. Позже он сам вернулся домой.

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"Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус. Собака бегает, гавкает", — рассказал мужчина.

Сейчас Воробьев отпущен под обязательство о явке. 6 апреля Пресненский суд Москвы рассмотрит административное дело о неповиновении распоряжению полицейского.

30 марта в Москве начал действовать режим. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. При этом все парки и в сквере в городе закрыты.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.