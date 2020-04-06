В Чехии замедляется эпидемия COVID-19: в стране 9 апреля заработают некоторые магазины

В стране было зафиксировано наименьшее количество случаев коронавируса с 22 марта

В понедельник, 6 апреля, правительство Чехии заявило, что может ослабить правила карантина, если в ближайшие дни эпидемия коронавируса продолжит замедляться. Об этом сообщает Reuters.

Чехия объявила чрезвычайное положение еще в марте, установив строгие ограничения, когда количество инфицированных в стране еще не достигло отметки в 200 человек. В минувшее воскресенье, 5 апреля, в стране было зафиксировано наименьшее количество случаев COVID-19 с 22 марта – 115 новых случаев.

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что если подобная тенденция продолжится, то с четверга, 9 апреля, правительство разрешит открыть магазины, торгующие строительными материалами или канцелярией, а также проводить некоторые спортивные мероприятия под открытым небом, например, откроются теннисные корты.

"Мы уверены, что теперь можем относительно хорошо управлять этой пандемией, а не она нами. Массового роста числа инфицированных в стране нет", – заявил министр.

Он добавил, что говорить о полноценном возвращении к нормальной жизни пока не приходится. Войтех сообщил, что любое послабление должно сопровождаться примерно двухнедельным периодом, чтобы оценить возможные риски.

На данный момент в Чехии зарегистрировано 4,591 случаев коронавируса, 72 летальных случая и 96 выздоровевших.

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