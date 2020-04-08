"Исламское государство" назвало коронавирус "солдатом Аллаха" в борьбе с Западом

Однако, по данным статистики, в мусульманских странах уровень заболеваемости тоже довольно высокий

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) выпустила плакаты с угрозами западным странам, на которых объявила коронавирус "солдатом Аллаха", сообщает британская таблоид The Sun.

В качестве фона на плакатах использованы изображения центров Лондона и Чикаго. Текст на них призывает моджахедов (участников джихада, "священной войны") нападать на врагов тогда, когда они меньше всего этого ждут.

Западные эксперты считают, что ИГ еще далека от разгрома. Ее финансовые ресурсы оцениваются в 100 млн долларов. Поэтому исламисты вполне могут продолжать вербовать сторонников и планировать атаки против Запада.

Ранее, в конце марта, в ИГ пандемию коронавируса назвали наказанием миру за идолопоклонничество и призвали Всевышнего "усилить страдания неверных".

В середине марта ИГ предупредило своих боевиков об опасности коронавируса и порекомендовало держаться подальше от инфицированных, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

По данным Worldometers, в исламских странах число заболевших коронавирусом также довольно велико: Иран – 62,5 тыс,, Пакистан – 4 тыс., Малайзия – 4,1 тыс, Индонезия – 3 тыс. и т.д.

Как ранее сообщал Фокус: