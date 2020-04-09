Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим
2020-04-09 17:39:00
Ограничения массовых мероприятий в стране будут действовать до дальнейшего уведомления властей
В рамках борьбы с коронавирусом, правительство Польши приняло решение о продлении карантинных ограничений и обязательном ношении медицинских масок в общественных местах. Об этом сообщает Onet.pl.
Обязательное ношение масок вводится с 16 апреля. До 19 апреля будут действовать ограничения, касающиеся церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы услуг. До 26 апреля будут закрыты школы, а также приостановлено международное воздушное и железнодорожное сообщение.
Границы останутся закрытыми до 3 мая, там будет действовать санитарный пограничный контроль. Для приезжих полагается обязательный карантин.
Также сообщается, что ограничения массовых мероприятий в стране будут действовать до дальнейшего уведомления властей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Польши Анджей Дуда решил отменить запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.
- Вернувшийся домой из-за границы поляк три дня прожил в своей машине, боясь заразить коронавирусом родных.
- Из Польши домой уехали около 20% украинских трудовых мигрантов. Это грозит обвалом польского строительного сектора.