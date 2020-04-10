Ученые Израиля вплотную приблизились к созданию вакцины против коронавируса

Министр науки и технологий Израиля заверил, что создание новой уникальной вакцины полностью изменит ситуацию в мире

Министр науки и технологий Израиля Офир Акунис заявил, что израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против коронавируса. Вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Министр заверил, что создание новой уникальной вакцины полностью изменит ситуацию в мире.

"Поздравляю исследовательский институт MIGAL с этим захватывающим прорывом. Я уверен, в дальнейшем быстром прогрессе. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу COVID-19", – сказал Акунис.

Над вакциной работают в израильском исследовательском институте MIGAL. На протяжении четырех лет сотрудники института разрабатывали вакцину от коронавируса другого типа, распространенного среди кур. Наработки в этой области позволили ученым серьезно продвинуться с вакциной для COVID-19.

Руководитель исследовательской группы доктор Чен Кац выразил надежду, что вакцина против коронавируса будет готова уже через несколько недель.

"Мы находимся в середине процесса, и надеемся, что через несколько недель вакцина будет в наших руках. Да, через несколько недель. Если все пойдет по плану, у нас будет вакцина, чтобы остановить коронавирус", – заявил Кац.

Издание пишет, что доклинические исследования уже показывают успешность новой вакцины – высокий уровень выработки антител против COVID-19.

Правда, если работа ученых завершится успешно и в срок, наступит сложный период клинических испытаний, который может растянуться на долгие месяцы.

Отметим, в США началось тестирование второй возможной вакцины против COVID-19, которая вводится неглубоко под кожу, в отличие от обычных уколов в мышцу.

Над созданием вакцины также плотно работают в Китае. В городе Ухань, откуда коронавирус распространился по миру, 108 добровольцев, возрасте от 18 до 60 лет и обладающие хорошим здоровьем, приняли участие в испытаниях новой вакцины от COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.