Матчи чемпионата Англии по футболу могут доиграть на одном стадионе

В остановленном из-за коронавируса чемпионате осталось сыграть девять туров

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила использовать стадион "Уэмбли" и национальный футбольный центр "Сент Джордж Парк" в качестве нейтральных арен для завершения чемпионата 2020 года. Об этом сообщила The Times.

Использование одного стадиона для всех игр сведет к минимуму переезды игроков, официальных лиц и представителей СМИ. А выбор нейтральной арены позволит минимизировать скопление фанатов за пределами стадиона.

Лондонский "Уэмбли" не является домашним ни для одной команды чемпионата. На нем можно проводить по несколько матчей в день, чтобы как можно скорее завершить чемпионат. Команды же будут проводить встречи каждые три дня. В чемпионате осталось сыграть девять туров.

На территории центра "Сент Джордж Парк" находится гостиница на 228 номеров и 13 полей, пять из которых освещены. Его можно использовать в качестве тренировочного центра при доигрывании чемпионата.

Болельщики, вероятно, не будут допущены на трибуны. Матчи будут транслироваться по телевидению.

Английская премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок в марте из-за пандемии коронавируса. Лидирующему "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии, впервые с 1990 года.

Напомним, Федерация футбола Таджикистана приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах. Продолжается и чемпионат Беларуси. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.

Как ранее сообщал Фокус: