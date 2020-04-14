Не успели реформировать: как избыток коек помогает Германии во время пандемии

Годами политики и чиновники Германии жаловались на избыток больниц, которые приходилось содержать государству. Пандемия COVID-19 превратила этот избыток в ценный актив, пишет Financial Times

В начале пандемии в Германии насчитывалось 28 тысяч коек в реанимациях, что в пересчете на тысячу жителей больше, чем в других европейских странах. В последние дни этот показатель вырос еще больше, поскольку часть больниц и отделений пришлось перепрофилировать из-за большого потока пациентов с Covid-19.

"В отличие от Испании, Франции и Италии, у нас очень высокая плотность больниц и коек, и это стало большим преимуществом в этом кризисе", – цитирует Financial Times главу Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицинской помощи Уве Янссенса.

"Ирония в том, что за это нас всегда критиковали в прошлом", – добавил медик.

Кроме того, что в Германии в два раза больше свободных коек, чем в Англии, страна проводит до 100 тысяч тестов на коронавирус в день. А также наращивает запас аппаратов ИВЛ, сделав заказ в 10 тысяч штук в середине марта, чтобы добавить к существующим 20 тысячам.

Широкое тестирование на коронавирус на ранних стадиях эпидемии, которое охватывало всех лиц с легкими симптомами, позволило властям изолировать и контролировать всех, с кем они контактировали. Это также упоминалось в качестве одной из причин, по которой в Германии наблюдается такая низкая смертность.

По состоянию на 14 апреля в Германии было 130 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и лишь 3 194 случая смерти. В результате, показатель смертности в этой стране в 5-6 раз ниже, чем в Италии и Испании.

В статье отмечается, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Японии и Южной Корее количество коек на тысячу жителей в отделениях экстренной помощи еще выше, чем в Германии, а недавнее исследование, проведенное этой организацией показало, что до вспышки инфекции в Германии на 100 тысяч человек приходилось 33,9 койки для интенсивной терапии по сравнению с 9,7 в Испании и 8,6 в Италии. Данные Федерального статистического управления Германии за 2017 год показывают, что 14 процентов всех коек в отделениях интенсивной терапии в Германии находятся в 840 небольших больницах с количеством коек менее 200.

При этом еще больше увеличить готовность системы здравоохранения к борьбе с эпидемией COVID-19 удалось благодаря указанию правительства отложить все рутинные процедуры и плановые операции, а также готовности властей компенсировать лечебным учреждениям любой потерянный доход. Инициатива предусматривает выплату 560 евро в день за каждую койку, которую они оставляют свободной для потенциального пациента с Covid-19, и 50 тысяч евро — за каждую дополнительную кровать для интенсивной терапии, которую они создают. Благодаря этому уровень занятости в немецких отделениях интенсивной терапии снизился с 75-80 до 50%, а количество имеющихся коек возросло.

Италия, которая расолагает куда меньшими ресурсами, упорно трудилась, чтобы увеличить количество коек интенсивной терапии в больницах, с 5,2 на 100 тыс. населения на момент начала пандемии до 6,6 по состоянию на прошлой неделе. В Мадриде и Каталонии, двух испанских регионах, наиболее сильно пострадавших от COVID-19, с момента начала эпидемии сумели утроить количество коек в реанимации: до 1893 в Мадриде, и до 2010 в Каталонии.

Отметим, что с апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы, который, в частности, может привести к сокращению количества больниц и количества медперсонала, исходя из принципа "деньги следуют за пациентом".

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