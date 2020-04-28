Китайцы массово возвращаются на рынок зарубежной жилой недвижимости, – FT

Вырос спрос даже на такую недвижимость, которая прежде китайцев не интересовала, – на лыжных курортах

Спрос китайцев на недвижимость за рубежом, ослабевший в январе из-за жесткого карантина в связи с коронавирусом, начал быстро расти уже в феврале, и к середине марта его рост достиг 100–300%. Китайцы исходят из того, что из-за пандемии коронавируса цены на недвижимость за рубежом падают, поэтому активно подыскивают варианты, пишет Financial Times.

По данным портала недвижимости для китайских покупателей Sodichan, за шесть недель с конца января количество запросов на покупку недвижимости выросло на 300% по сравнению с предшествующим шестинедельным периодом. Запросы группируются по трем направлениям:

недвижимость в США, Канаде и Австралии, где сильная экономика и хорошее образование;

страны с более дешевой недвижимостью, такие как Эстония, Румыния и Марокко;

страны с привлекательными инвестиционными программами для получения гражданства, такие как Греция, Испания, Португалия.

Вырос спрос даже на такую недвижимость, которая прежде китайцев не интересовала, – на лыжных курортах. В первую очередь в Японии, а также в США. Рост запросов от китайских клиентов отмечают и риэлторы в Лондоне. В компании Arlington Residential сообщили FT, что уже получили 15 реальных запросов от китайских покупателей на дорогую недвижимость на севере Лондона.

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