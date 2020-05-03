На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба
2020-05-03 10:59:00
Северокорейские солдаты начали стрелять по одному из южнокорейский КПП
В воскресенье, 3 мая, на границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Инцидент был зафиксирован в 07:41 по местному времени в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей.
Огонь отрыли солдаты КНДР по одному из южнокорейский КПП в 4-километровой буферной зоне между двумя государствами. Отмечается, что во время обстрела несколько пуль попали в сторожевой пост.
Согласно имеющимся инструкциям, служащие вооруженных сил Южной Кореи дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды ответили на обстрел. В результате перестрелки между военнослужащими двух стран никто не пострадал, а также материальный ущерб не был нанесен.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе.
После произошедшего инцидента войска Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.
Стоит подчеркнуть, что это была первая зафиксированная перестрелка на границе КНДР и Южной Кореи с 2017 года. Тогда Северная Корея открыла огонь по одному из своих солдат, который пытался перебежать на другую сторону границы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги. "Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.
- Позже появилось новое видео с лидером КНДР. На ролике видно, как лидер Ким Чен Ын открывает завод в Пхеньяне и перерезает красную ленту.