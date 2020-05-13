Не наши ценности: в США детский фонд не принял пожертвования от рэпера, сидевшего в тюрьме

Благотворительная организация No Kid Hungry отказалась от пожертвования в размере 200 тысяч долларов

В Соединенных Штатах местная неправительственная благотворительная организация No Kid Hungry, которая собирает средства для борьбы с голодом среди детей отказалась от пожертвования в размере 200 тысяч долларов от американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса), передает Usatoday.

"Политика нашей кампании, которая занимается проблемами детей, заключается в том, что мы отказываемся от финансирования со стороны доноров, чьи действия не соответствуют нашей миссии и ценностям", – заявила представитель фонда.

В свою очередь, известный 23-летний хип-хоп исполнитель был очень недоволен таким решением организации. Он сначала написал в Instagram, что "никогда не видел ничего более жестокого", но потом удалил пост.

В начале апреля Tekashi 6ix9ine, ранее осужденный за вымогательство, был досрочно освобожден из-под стражи на фоне пандемии коронавируса. В декабре 2019 года рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы, пяти годам административного надзора и 300 часам общественных работ. Ему были предъявлены шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет.

Впервые за решеткой Tekashi 6ix9ine оказался в 2015 году. Ему были предъявлены обвинения в связи с публикацией интимного видео с участием несовершеннолетней. В октябре 2018 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и к 1 тысяче часам общественных работ.

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