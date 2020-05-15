Американских врачей предупредили о тяжелых осложнениях, которые вызывает COVID-19 у детей
2020-05-15 11:00:30
Редкий мультисистемный воспалительный синдромом зафиксирован у 110 детей в Нью-Йорке
Федеральное агентство США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредило врачей о редком серьезном воспалительном заболевании у детей, связанном с коронавирусом. Об этом сообщило агентство АР.
CDC назвало это состояние мультисистемным воспалительным синдромом у детей. Его описание включает: текущую или недавнюю инфекцию COVID-19 или воздействие коронавируса, температуру не менее 38 градусов в течение не менее 24 часов, наличие маркеров воспаления в анализах крови и проблем, затрагивающих как минимум два органа (сердце, почки, легкие, кожу, нервная система).
Название и описание заболевания аналогичны тем, которые используются в Европе, где о нем впервые сообщили несколько недель назад.
Подобное состояние было зарегистрировано по меньшей мере у 110 детей в Нью-Йорке и у нескольких детей в других штатах. Несколько из них умерли.
У некоторых детей могут быть симптомы, напоминающие болезнь Кавасаки, – редкую у детей, которая может вызвать отек и проблемы с сердцем.
Все зарегистрированные случаи были связаны с детьми, но CDC пока не может утверждать, что это состояние не может возникнуть и у взрослых.
Напомним, на сегодняшний день считается, что дети реже, чем взрослые, могут заболеть COVID-19, болезнь у них обычно протекает в легкой форме. Однако они могут распространять болезнь, не демонстрируя симптомов заболевания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые нашли несколько мутаций коронавируса, которые могут свидетельствовать о том, что он способен адаптироваться к человеку.
- По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 526 905 человек, умерли от болезни 303 405 человек, выздоровели 1 704 268.
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных (17 за последние сутки), 4 143 пациента выздоровели (из них 427 за последние сутки). За сутки зафиксировано 422 новых случая.