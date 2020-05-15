Американских врачей предупредили о тяжелых осложнениях, которые вызывает COVID-19 у детей

Редкий мультисистемный воспалительный синдромом зафиксирован у 110 детей в Нью-Йорке

Федеральное агентство США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредило врачей о редком серьезном воспалительном заболевании у детей, связанном с коронавирусом. Об этом сообщило агентство АР.

CDC назвало это состояние мультисистемным воспалительным синдромом у детей. Его описание включает: текущую или недавнюю инфекцию COVID-19 или воздействие коронавируса, температуру не менее 38 градусов в течение не менее 24 часов, наличие маркеров воспаления в анализах крови и проблем, затрагивающих как минимум два органа (сердце, почки, легкие, кожу, нервная система).

Название и описание заболевания аналогичны тем, которые используются в Европе, где о нем впервые сообщили несколько недель назад.

Подобное состояние было зарегистрировано по меньшей мере у 110 детей в Нью-Йорке и у нескольких детей в других штатах. Несколько из них умерли.

У некоторых детей могут быть симптомы, напоминающие болезнь Кавасаки, – редкую у детей, которая может вызвать отек и проблемы с сердцем.

Все зарегистрированные случаи были связаны с детьми, но CDC пока не может утверждать, что это состояние не может возникнуть и у взрослых.

Напомним, на сегодняшний день считается, что дети реже, чем взрослые, могут заболеть COVID-19, болезнь у них обычно протекает в легкой форме. Однако они могут распространять болезнь, не демонстрируя симптомов заболевания.

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