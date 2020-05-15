В Нидерландах от своей хозяйки три кота и собака заразились Covid-19
2020-05-15 19:08:00
Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животного очень мал
В Нидерландах зафиксировали четыре случая заражения Covid-19 среди домашних животных. Заболевание обнаружили у собаки и трех котов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен.
"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами. Поэтому, если вы заболели, не обнимайте свою кошку или собаку", – сказано в сообщении.
Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животного очень мал.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мопс из Северной Каролины по кличке Уинстон стал первой собакой в США, у которой был обнаружен Covid-19.
- В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.
- Под предлогом борьбы с коронавирусом власти туркменской столицы Ашхабад приказали уничтожать кошек и других бродячих животных.
- В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.
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