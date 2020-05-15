В Нидерландах от своей хозяйки три кота и собака заразились Covid-19

Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животного очень мал

В Нидерландах зафиксировали четыре случая заражения Covid-19 среди домашних животных. Заболевание обнаружили у собаки и трех котов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен.

"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами. Поэтому, если вы заболели, не обнимайте свою кошку или собаку", – сказано в сообщении.

Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животного очень мал.

Как ранее сообщал Фокус: