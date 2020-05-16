Власти Италии решили открыть границы с 3 июня

Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней

Со среды, 3 июня, в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания Совета министров республики.

Согласно указу правительства, предусматривается возможность въезда в Италию из стран ЕС, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где актуален высокий риск заражения коронавирусом, в то же время перечень таких мест не указан.

Кроме того, с 18 мая перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона. Возобновить действие ограничительных мер власти регионов смогут в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Как уточняет издание La Reppublica, для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

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