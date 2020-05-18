Китай признал вину местной власти Уханя на начальном этапе пандемии коронавируса

В Пекине отвечают на угрозы Трампа рассуждениями о ядерном оружии и перекладывают вину за дезинформацию об эпидемии нового коронавируса на руководство Уханя

Главный научный советник Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань заявил, что у Китая были проблемы с прозрачностью данных о коронавирусе в первые дни эпидемии. Об этом сообщил Наньшань в интервью CNN.

По словам чиновника, такая ситуация сложилась по вине местных властей города Уханя, где располагался эпицентр вспышки коронавируса. Врач отправился в Ухань 18 января во главе группы Национальной комиссии здравоохранения, чтобы изучить новый вирус.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. С самого начала они молчали, и я говорил, что, видимо, зараженных больше", – говорит эксперт.

Он подчеркнул, что уже тогда у него закрадывались сомнения, когда местные власти на протяжении более 10 дней сообщали о 41 зараженном. При этом, за рубежом уже начали появляться первые вспышки.

20 января, когда Наньшань вернулся в Пекин, ему сообщили о 198 зараженных и трех летальных случаях. В этот же день эксперт, на встрече с правительством, призвал немедленно закрыть на карантин Ухань, что в итоге и сделали.

Наньшань отмечает, что после вмешательства центральной власти в ситуацию, статистка стала прозрачной и достоверной. Он говорит, что Китай вынес свой урок из ситуации с атипичной пневмонией, когда данные о разразившейся эпидемии скрывались на протяжении нескольких месяцев.

"В этот раз центральные власти указали, что все города, все органы власти должны сообщать истинные сведения о заражении. Если этого не будет, последует наказание. Так что с 23 января, я считаю, все данные верны", – подчеркнул врач.

Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 года Наньшань был на передовой борьбы с вирусом, руководя Институтом респираторных заболеваний в Гуанчжоу. Он открыто говорил об опасности вируса и разработал собственный метод помощи пациентам, который шел вразрез с тогдашними медицинскими рекомендациями. Несмотря на это, метод Наньшань оказался эффективным.

Также эксперт попытался опровергнуть теорию о том, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Он сказал, что неоднократно спрашивал об этом ведущего вирусолога Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии.

"Она сказала, что такие заявления совершенно нелепы, она никогда не делала ничего подобного. Чжэнли сказала, что основываясь на имеющемся оборудовании и работниках, лаборатория просто не смогла бы создать искусственный вирус", – сказал Наньшань, назвав Чжэнли "хорошим другом".

Наньшань также добавил что, еще в начале февраля китайские органы по контролю за заболеваниями провели двухнедельную проверку лаборатории на предмет нарушений. Но они ничего не нашли, отметил эксперт.

Врач выразил свое удивление таким широким распространением COVID-19 в США и добавил, что по его мнению, некоторые правительства на Западе не слишком серьезно восприняли вирус на первых этапах.

Наньшань признает, что в Китае все еще нет коллективного иммунитета и не исключает возможность второй волны заражений.

"Перед нами стоит большая проблема, сейчас нельзя сказать, что мы в более выгодном положении, чем другие страны", – говорит эксперт.

В это же время, США продолжают оказывать давление на Китая из-за пандемии коронавируса. Так, президент Дональд Трамп говорит, что на его страну совершено "нападение", и грозит полным разрывом отношений с Китаем.

"Они не должны были позволить этому произойти. Я заключил великолепную торговую сделку, а сейчас она уже не выглядит столь хорошей. Еще чернила высохнуть не успели, как пришла чума. И она (торговая сделка, – ред.) уже не выглядит столь хорошо", – говорит Трамп в интервью Fox Business.

Также он добавлял, что пока ему не о чем говорить с президентом Китая Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о дальнейшей реакции США на поступок Китая, Трамп заявил: "Мы много чего можем сделать… Мы можем вообще разорвать отношения. Что произойдет в этом случае? Сэкономим $500 млрд".

Вышеупомянутая сумма – это объем ежегодного импорта товаров из Китая в США, которую Трамп назвал "потерянными деньгами".

Пекин не стал молчать в ответ на критику со стороны Вашингтона. Так, таблоид Global Times, принадлежащий официальному печатному органу ЦК Коммунистической партии Китая, раскритиковал Трампа.

"Для тех, кто помнит, что Трамп предлагал делать инъекции антисептика для борьбы с новым коронавирусом, такая идея сюрпризом не стала", – пишет издание в своем материале.

Издание отмечает, что критика Вашингтона вызвана не пандемией, а опасениями США из-за "глобального восхождения" Китая.

"Очевидно, что это безумие — в первую очередь побочный продукт широко известной тревоги, которой охвачены США с тех самых пор, как Китай начал свое глобальное восхождение. Здесь также сыграло роль сочетание зависти и паники вашингтонской элиты, которая осознает огромную разницу между тем, как США и Китай ответили на эпидемию",— пишет Global Times.

В материале также повторяется не новый тезис Китая о том, что Трамп пытается переложить свою вину за несвоевременную реакцию на COVID-19 на КНР. Такая стратегия якобы должна помочь Трампу выиграть предстоящие президентские выборы.

"Китай не поддастся на их политические игрища и будет продолжать преследовать свои стратегические цели", – подытожили в материале.

К критике США подключился и главный редактор таблоида Ху Сицзинь, который недавно называл Австралию, потребовавшую расследования пандемии, "жвачкой на китайском ботинке". Он в открытую предложил Китаю наращивать ядерный потенциал в своей колонке.

"Китаю не нужно ввязываться в гонку вооружений с США, однако стратегическая воля Вашингтона сокрушить Пекин растет, вместе с ней должна расти и наша ядерная мощь", – написал Сицзинь, подчеркивая, что у КНР просто нет другого выхода.

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