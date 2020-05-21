Трамп обвинил Китай в поддержке Байдена

Глава Белого дома считает, что Китай проводит политику "масштабной дезинформации"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проводит политику "масштабной дезинформации", направленную на то, чтобы победу на предстоящих президентских выборах одержал его вероятный конкурент, бывший вице-президент Джо Байден.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!", – написал Трамп.

Отметим, Дональд Трамп ранее заявил, что готов полностью разорвать отношения с КНР из-за позиции Китая по коронавирусу. По его мнению, разрыв отношений мог бы быть даже выгоден США, в частности, мог бы привести к экономии определенных средств.

Трамп также заявил, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США говорит, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно недавнему опросу Reuters, вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает в гонке действующего президента Дональда Трампа на 8%.