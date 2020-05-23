В Иране назвали ответственного за сбитый самолет МАУ

Оператор ракетной системы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения"

Ответственным за сбитый в январе самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана Амира Хатами, предает Радио Свобода.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы, вероятно, он не вышел на связь с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принимал решение о пуске ракеты.

Махмуд Садеки также рассказал, что, направляя запрос, он хотел получить от министра обороны разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны". Именно это, по его мнению, привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе Тегерана.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.