МИД КНР обвинил США распространении "политического вируса"

В Пекине утверждают, что американские политики хотят новой "холодной войны"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США выстраивают отношения с КНР "на грани новой холодной войны". Об этом заявил он журналистам 24 мая, передает DW.

"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США захватывают американо-китайские отношения и толкают наши страны на грань новой холодной войны", — заявил министр.

Ван И приписал отдельным американским политикам "множественные лживые утверждения о Китае и заговоры", но не уточнил, кого именно имел в виду.

Дипломат также осудил "политический вирус", который, по его словам, распространяется по Соединенным Штатам и означает использование "любой возможности для нападок и очернения" Китая.

"Большое сожаление вызывает, что в то время, как эпидемия еще не закончилась, в США распространяется также политический вирус", - отметил Ван И.

По его словам, это может поставить под угрозу сотрудничество между США и Китаем, снизить перспективы развития их отношений и подвергнуть риску стабильность в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая в лаборатории института вирусологии.

30 апреля Нацразведка США сообщила, что SARS-CoV2 не был искусственным или генетически модифицированным вирусом. Но при этом она допускает, что сам коронавирус мог распространится из лаборатории в Ухане.