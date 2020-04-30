Разведка США: коронавирус искусственно не создавали

2020-04-30 18:43:00

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В американских спецслужбах сообщили, что продолжат выяснять, что является источником пандемии

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был создан искусственно или генетически модифицирован, однако продолжают искать возможные источники пандемии.  Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Национальной разведки США.

"Выводы разведывательного сообщества согласуются с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным",  – говорится в заявлении.

В спецслужбах сообщили, что продолжат выяснять, что является источником пандемии.

"Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане",  – говорится в заявлении.

За последнее время критика США в адрес Китая, связанная с коронавирусом, значительно увеличилась. Так, по данным издания Politico, Республиканская партия выпустила 57-страничное руководство для своих кандидатов, в котором рекомендовалось активно критиковать Пекин в выступлениях, связанных с коронавирусом. А президент США  Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.

Китай же отрицает какое-либо сокрытие данных о вспышке коронавируса. В недавней статье китайской ежедневной газеты Global Times говорилось, что "успехи Китая в борьбе с COVID-19 намного лучше, чем у США".

Как ранее сообщал Фокус:

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