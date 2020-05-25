Грузия назвала условие возвращения своего посла в Украину

Тбилисси ждет от Киева шагов для нормализации отношений

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сегодня, 25 мая прибыл в МИД Грузии на первые консультации после отзыва из Киева. Об этом сообщает грузинское издание Interpressnews.

Как сообщается, в грузинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра стратегического партнерства.

В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", – заявили в МИД Грузии.

Вместе с тем, отмечает издание, независимый депутат Эки Беселия заявила, что отзыв посла из Украины был большой ошибкой и неправительственным шагом. По ее словам, подобные меры принимаются странами только во время войны или каких-либо особо напряженных отношений.

Беселия отметила, что текущая ситуация, скорее всего, будет исправлена ​​только в том случае, если Грузия признает свою ошибку и вернет посла в Украину.

"Отношения с Украиной хороши как для Грузии, так и для Украины. Таким образом, отзыв посла является чрезвычайно радикальным шагом", – заявила независимый депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.

По приезду на родину Теймураз Шарашенидзе был отправлен на двухнедельный карантин.