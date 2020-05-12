Отозванного из Киева посла Грузии в Тбилиси отправили на карантин

Перед отъездом в Грузию Теймураз Шарашенидзе провел встречу в МИД Украины

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого руководство Грузии вызвало в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, отправлен на двухнедельный карантин

Об этом сообшает Эхо Кавказа.

Отмечается, что Шарашенидзе прибыл в Грузию накануне и сейчас находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в украинской столице провел встречу в МИДе и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция "не удивила украинскую сторону".

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по важнейшим для нас вопросам, как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепления демократических институтов", – сказал Шарашенидзе.

По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона выразила надежду на дальнейшее продолжение и углубление партнерства между странами.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.