Отозванного из Киева посла Грузии в Тбилиси отправили на карантин
2020-05-12 12:59:00
Перед отъездом в Грузию Теймураз Шарашенидзе провел встречу в МИД Украины
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого руководство Грузии вызвало в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, отправлен на двухнедельный карантин
Об этом сообшает Эхо Кавказа.
Отмечается, что Шарашенидзе прибыл в Грузию накануне и сейчас находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в украинской столице провел встречу в МИДе и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция "не удивила украинскую сторону".
"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по важнейшим для нас вопросам, как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепления демократических институтов", – сказал Шарашенидзе.
По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона выразила надежду на дальнейшее продолжение и углубление партнерства между странами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.
- В МИД Украины заявили, что если Грузия будет делать "резкие шаги" из-за Саакашвили, Украина это переживет.