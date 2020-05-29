Школы в Южной Корее закрыли через несколько дней после открытия из-за скачка заболеваемости Covid-19
2020-05-29 08:59:00
Страх перед инфекциями вынудил закрыть 251 школу в Пучхоне после открытия
Более 200 школ закрылись после резкого роста числа случаев коронавируса всего через несколько дней после того, как они вновь открылись в Южной Корее.
Об этом сообщает ВВС.
За последние сутки было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Это число меньше по сравнению с максимумом за последние два месяца, который составил 79 зараженных, однако эти случаи были зафиксированы возле густонаселенных районов.
Большинство новых случаев связаны с распределительным центром в Пучхоне, к западу от Сеула. Склад находится в ведении крупнейшей в стране фирмы по электронной коммерции Coupang, и официальные лица заявили, что предприятие не строго соблюдает меры инфекционного контроля.
Сотрудники здравоохранения даже обнаружили следы Covid-19 на рабочей обуви и одежде. Им удалось отследить и проверить тысячи сотрудников из центра, и в течение следующих двух недель будут проведены дополнительные проверки на других распределительных предприятиях по всей стране.
Страх перед инфекциями вынудил закрыть 251 школу в Пучхоне после открытия.
У студента в Сеуле, чья мать работала на складе в Coupang, также обнаружили вирус. Органы здравоохранения вновь наложили некоторые ограничения и призвали к более жесткой социальной кампании дистанции в течение следующих двух недель.
Общественные парки и музеи будут закрыты в Сеуле и близлежащих городах, предпринимателям настоятельно рекомендуется поощрять более гибкий график работы, а людей вновь просят избегать массовых собраний.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 6 мая в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, возобновлен учебный процесс в школах.
- В Украине в новом учебном году в школах продолжат применять дистанционное обучение, на основе индивидуального подхода будет пройден тот материал, изучение которого по программе пришлось на период карантина.