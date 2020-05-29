Школы в Южной Корее закрыли через несколько дней после открытия из-за скачка заболеваемости Covid-19

Страх перед инфекциями вынудил закрыть 251 школу в Пучхоне после открытия

Более 200 школ закрылись после резкого роста числа случаев коронавируса всего через несколько дней после того, как они вновь открылись в Южной Корее.

Об этом сообщает ВВС.

За последние сутки было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Это число меньше по сравнению с максимумом за последние два месяца, который составил 79 зараженных, однако эти случаи были зафиксированы возле густонаселенных районов.

Большинство новых случаев связаны с распределительным центром в Пучхоне, к западу от Сеула. Склад находится в ведении крупнейшей в стране фирмы по электронной коммерции Coupang, и официальные лица заявили, что предприятие не строго соблюдает меры инфекционного контроля.

Сотрудники здравоохранения даже обнаружили следы Covid-19 на рабочей обуви и одежде. Им удалось отследить и проверить тысячи сотрудников из центра, и в течение следующих двух недель будут проведены дополнительные проверки на других распределительных предприятиях по всей стране.

Страх перед инфекциями вынудил закрыть 251 школу в Пучхоне после открытия.

У студента в Сеуле, чья мать работала на складе в Coupang, также обнаружили вирус. Органы здравоохранения вновь наложили некоторые ограничения и призвали к более жесткой социальной кампании дистанции в течение следующих двух недель.

Общественные парки и музеи будут закрыты в Сеуле и близлежащих городах, предпринимателям настоятельно рекомендуется поощрять более гибкий график работы, а людей вновь просят избегать массовых собраний.

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