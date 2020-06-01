Российские СМИ о Зеленском: "Худшая кавер-версия Порошенко"

"Лучше бы пришел Порошенко", – заявил в одном из эфиров пропагандист Владимир Соловьев

Российские СМИ сравнивают президентв Владимира Зеленского с его предшественником Петром Порошенко. При этом кремлевские пропагандисты все чаще озвучивают тезис, что действующий президент ничем не отличается от своего предшественника. Об этом пишет Радио Свобода.

Например, в программе "60 минут" ведущая Ольга Скабеева заявила, что "ни делом, ни даже словом от Порошенко Зеленский не отличается".

"Сначала, если вы помните, он стеснялся говорить "боевики" – это же "порошенковское" словцо. А теперь именно так и называет жителей Донбасса. В общем, это не первый год Зеленского, а шестой порошенковский", – сказала она.

Аналогично риторики придерживается другой прокремлевский ведущий – Владимир Соловьев. В ответ на тезис "хорошо, что Зеленский пришел всего этого "кабана", Соловьев возразил: "Нет, лучше бы пришел Порошенко".

Также Соловьев заявил, что Зеленский "абсолютно не способен принимать любую критику, страшно обидчив и чрезвычайно ограничен в своих риторических приемах".

А Скабеева возмущалась словами главы Украины о санкциях против России. "75 процентов украинцев голосовали за Зеленского, чтобы он прекратил войну на Донбассе, а сегодня он заявил, что не может этого сделать, иначе с России снимут санкции", – заявила она.

На неподконтрольной территории Донбасса также говорят о Зеленском как о "худшей кавер-версии Порошенко". "Мне кажется, что это человек, который работает на рейтинг без продуцирования сенсов", – высказался один из гостей в эфире телеканалов боевиков.

Как ранее сообщал Фокус:

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